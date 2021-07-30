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В Киеве произошел смертельный взрыв: слышало полгорода

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Киев, Пятница 30 июля 2021 09:12
В Киеве произошел смертельный взрыв: слышало полгорода В Киеве на Подоле прозвучал взрыв (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 29 июля поздно вечером на территории недостроенной психбольницы произошел взрыв. В результате на месте погиб молодой парень.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что взрыв произошел в 23.10 на территории Кирилловской, 103.

По предварительной информация, по этому недострою гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу с этого здания и в этот момент произошел взрыв. Без шансов на жизнь ее спутник скончался на месте.

"Говорят, что парень сам себя подорвал. Чем именно - должно установить следствие", - сказано в сообщении.

Пользователи в соцсети пишут, что звук от взрыва был настолько громким, что его слышали в соседних районах.

  • У Кадетському гаю, аж вікна задрижжали від вибуху.
  • О 23.07. У нас в дворі на Академіка Ромоданова сигналізація на машинах спрацювала, сусіди ходили дивитися, що сталося, думали, десь поруч. Собака злякалася теж.
  • Нічого в містах з такою аурою залишати розвалини, недобудови. Або добудувати або знести і дерева посадити.
  • У мене з вікна видно цю будівлю. Добротно так бахнуло.
  • Я на Нивках почула той взрив.
  • Академгородок было слышно.
  • Петропавловская Борщаговка был слышен хлопок глухой и глубокий. Это ж, что за сила взрыва?!

В Киеве произошел смертельный взрыв: слышало полгородаВ Киеве произошел смертельный взрыв: слышало полгородаМесто, где произошел взрыв (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Как мы писали ранее, в отделениях "Новой почты" в Киеве и Одессе взорвали самодельные бомбы.

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