У Києві на перехожих впало риштування: відео моменту НП

У Києві на Хрещатику сталася НП з постраждалими
У центрі Києва в четвер, 5 листопада, сталася надзвичайна подія. Працівники розмальовували фасад одного з будинків, використовуючи для цього риштування.
Двоє чоловіків стали переміщати конструкцію в іншу частину будинку для продовження робіт. Але щось пішло не так, і риштування звалилося на перехожих. Момент падіння потрапив на відео, його в Facebook виклав ресурс Київ Оперативний.
На запису видно, що в момент падіння повз проходили дві жінки. Одній вдалося відскочити, але другій пощастило менше - конструкція впала прямо на неї.
Жінка отримала травму голову і була доправлена в лікарню для надання допомоги.
У Києві на Хрещатику впало риштування (відео: facebook.com/KyivOperativ)
У коментарях користувачі висловлюють обурення через грубе порушення техніки безпеки, яке допустили робочі.
"В країні з нормальною судовою системою, за таке можна було б чималу суму компенсації відсудити у підрядника", - написав юзер.
"Ці риштування призначені вишні в саду зривати, а не будроботами займатись та ще на вулиці з такою висотою", - обурився користувач мережі.
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