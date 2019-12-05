У Києві на перехожих впало риштування: відео моменту НП

У центрі Києва в четвер, 5 листопада, сталася надзвичайна подія. Працівники розмальовували фасад одного з будинків, використовуючи для цього риштування.

Двоє чоловіків стали переміщати конструкцію в іншу частину будинку для продовження робіт. Але щось пішло не так, і риштування звалилося на перехожих. Момент падіння потрапив на відео, його в Facebook виклав ресурс Київ Оперативний.

На запису видно, що в момент падіння повз проходили дві жінки. Одній вдалося відскочити, але другій пощастило менше - конструкція впала прямо на неї.

Жінка отримала травму голову і була доправлена в лікарню для надання допомоги.

У Києві на Хрещатику впало риштування (відео: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі висловлюють обурення через грубе порушення техніки безпеки, яке допустили робочі.

"В країні з нормальною судовою системою, за таке можна було б чималу суму компенсації відсудити у підрядника", - написав юзер.

"Ці риштування призначені вишні в саду зривати, а не будроботами займатись та ще на вулиці з такою висотою", - обурився користувач мережі.

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