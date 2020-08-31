У Києві перехожі затримали зухвалого викрадача (відео)

У Києві спіймали злодія-естета на Андріївському узвозі
У Києві перехожі затримали і поклали на землю нахабного крадія, який вирішив розжитися картиною на Андріївському узвозі.
Злодій вкрав картину на одному з традиційних вернісажів для туристів, що проходять на Андріївському узвозі, і спробував втекти. Про це повідомив "Київ Оперативний" в Facebook.
Після того як викрадача цінностей затримали звичайні перехожі, вони викликали поліцію. Момент утримання потрапив на відео.
В Києві спіймали викрадача картин (відео: facebook)
Користувачі мережі переживають, як би не задушили "героя", адже один з чоловіків притискає його коліном до асфальту. Дехто з коментаторів назвав викрадача картин справжнім "естетом".
Раніше ми писали, що у Києві пограбували гендиректора одного з центральних телеканалів.
Також повідомлялося, що у Києві бандит викрав мотоцикл, аби змінити світ.