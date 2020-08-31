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У Києві перехожі затримали зухвалого викрадача (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Києві спіймали злодія-естета на Андріївському узвозі

У Києві перехожі затримали і поклали на землю нахабного крадія, який вирішив розжитися картиною на Андріївському узвозі.

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Злодій вкрав картину на одному з традиційних вернісажів для туристів, що проходять на Андріївському узвозі, і спробував втекти. Про це повідомив "Київ Оперативний" в Facebook.

Після того як викрадача цінностей затримали звичайні перехожі, вони викликали поліцію. Момент утримання потрапив на відео.

В Києві спіймали викрадача картин (відео: facebook)

Користувачі мережі переживають, як би не задушили "героя", адже один з чоловіків притискає його коліном до асфальту. Дехто з коментаторів назвав викрадача картин справжнім "естетом".

  • "Естет, такий кримінал мені подобається, а не це все під АТБ";
  • "Поціновувач мистецтва мордою в асфальт лежить";
  • "Потягнувся до мистецтва".

Раніше ми писали, що у Києві пограбували гендиректора одного з центральних телеканалів.

Також повідомлялося, що у Києві бандит викрав мотоцикл, аби змінити світ.

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