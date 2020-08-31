В Киеве прохожие задержали наглого похитителя (видео)

В Киеве прохожие задержали и уложили на землю наглого похитителя, который решил разжиться картиной на Андреевском спуске.

Вор украл картину на одном из традиционных вернисажей для туристов, что проходят на Андреевском спуске, и попытался сбежать. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

После того как похитителя ценностей задержали обычные прохожие, они вызвали полицию. Момент удержания попал на видео.

В Киеве поймали похитителя картин (видео: facebook)

Пользователи сети переживают, как бы не задушили "героя", ведь один из мужчин прижимает его коленом к асфальту. Кое-кто из комментаторов назвал похитителя картин настоящим "эстетом".

"Эстет, такой криминал мне нравится, а не это все под АТБ";

"Ценитель искусства мордой в асфальт лежит";

"Потянулся к искусству".

Ранее мы писали, что в Киеве ограбили гендиректора одного из центральных телеканалов.

Также сообщалось, что в Киеве бандит угнал мотоцикл, чтобы изменить мир.