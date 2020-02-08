У Києві на прийомі у лікаря раптово померла дитина: з'ясувалися несподіванні деталі

У лікарні Києва на прийомі у помер дворічний Максим. Хлопчика привезли у дитячий заклад на вулиці Богатирська, де під час проведення гастроскопії 5 лютого хлопчику стало погано і він помер від розриву глотки і стравоходу.

Наголошується, що дитина подавилася іграшкою. Батьки відразу почали перевіряти горло, а через якийсь час дитину почало нудити. Максима госпіталізували у дитячу лікарню, де йому призначили гастроскопію, передає ТСН.

Під час першої процедури лікар сказав, що нічого в шлунку дитини не бачить, а тому призначив повторну процедуру. Потім вставив вдруге і коли діставав зонд та шайбу - пішла кров.

Керівництво відділення ситуацію коментувати відмовляється, а ось за словами адвоката сім'ї, якщо лікарську помилку все-таки доведуть, то медика, який робив гастроскопію, можуть засудити на строк до п'яти років.

"Для того, щоб правильно задокументувати всі дії і потім мати можливість довести професійну діяльність, потрібно в першу чергу заяву про вчинення кримінального правопорушення", - розповів адвокат Афанасій Карлін.

У лікарні Києва дитина померла під час процедури в лікарні (відео: YouTube/ТСН)