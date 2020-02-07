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У Києві на прийомі у лікаря раптово померла дитина: деталі трагедії

STYLERЖиття    07.02.2020 - 09:19
У Києві на прийомі у лікаря раптово померла дитина: деталі трагедії
У Києві на прийомі у лікаря померла дитина (Колаж РБК-Україна)

Батьки малюка звинувачують у смерті їхнього сина лікарів

У Києві на прийомі у лікаря померла дворічна дитина. Батьки Максима звинувачують у смерті малюка лікарів, до яких вони звернулися. Як розповіли журналісти ТСН, дитина померла під час гастроскопії. Вдома хлопчик стрибав на ліжку, а в руках тримав відірвану ніжку від ляльки. Максим гриз деталь від іграшки і, ймовірно, їй поперхнувся. Батьки одразу ж відвезли сина до лікарні на Богатирську.

Лікар оглянув дитину, яку вже нудило, і призначив гастроскопію. Після процедури сказав, що нічого в шлунку не бачить і призначив зробити її повторно. Після цього у дитини розпухла шия і вона посиніла. Після смерті маленького Максима зробили експертизу і вона показала, що він помер від розриву глотки і стравоходу. Керівництво лікарні відмовилось коментувати ситуацію.

"У нас немає висновку. Вибачте. Оцінку дадуть компетентні органи. Я не можу поки нічого говорити. Зондування було показано дитині. Так, кровотеча шлунка було", - сказала завідувачка хірургічного відділення.

Якщо лікарську помилку все ж доведуть - лікарю загрожує до п'яти років позбавлення волі.Зараз батькам необхідно зробити ще одну експертизу, щоб довести, від чого померла дитина.

В Києві на прийомі у лікаря помер дитина (ТСН)

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