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В Киеве на приеме у врача внезапно умер ребенок: детали трагедии

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 09:19
В Киеве на приеме у врача внезапно умер ребенок: детали трагедии
В Киеве на приеме у врача умер ребенок (Коллаж РБК-Украина)

Родители малыша винят в смерти их сына врачей

В Киеве на приеме у врача умер двухлетний ребенок. Родители Максима обвиняют в смерти малыша врачей, к которым они обратились. Как рассказали журналисты ТСН, ребенок умер во время гастроскопии. Дома он прыгал на кровати, а в руках держал оторванную ножку от куклы. Максим грыз деталь от игрушки и, вероятно, ей поперхнулся. Родители сразу же отвезли сына в больницу на Богатырскую.

Врач осмотрел ребенка, которому уже тошнило, и назначил гастроскопию. После процедуры сказал, что ничего в желудке не видит и назначил сделать ее повторно. После этого у ребенка распухла шея и он посинел. После смерти маленького Максима сделали экспертизу и она показала, что он умер от разрыва глотки и пищевода. Руководство больницы отказалось комментировать ситуацию.

"У нас нет вывода. Извините. Оценку дадут компетентные органы. Я не могу пока ничего говорить. Зондирование было ребенку показано. Да, кровотечение желудка было", - сказала заведующая хирургического отделения.

Если врачебную ошибку все же докажут - врачу грозит до пяти лет лишения свободы.Сейчас родителям необходимо сделать еще одну экспертизу, чтобы точно доказать, от чего умер их ребенок.

В Киеве на приеме у врача умер ребенок (ТСН)

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