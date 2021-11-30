У Києві презентували гід Best Restaurants Kyiv&Odessa. Fourth Edition

Новий путівник - "пост-ковідний", як стверджує сама Мод, оскільки за минулі два роки (саме стільки пройшло з моменту виходу попереднього видання) ресторанна індустрія пережила безліч випробувань у всьому світі, і вони не закінчилися й досі.

Що саме змінилося у коронавірусну епоху? Які найсмачніші місця з'явилися на картах міст? Ці та багато інших запитань виникають навіть у тих, хто лише зрідка відвідує ресторани. Однак для авторки гастрономія означає дуже багато, допомагаючи також проводити паралелі між культурою і кухнею України та Франції.

Одеса в цьому гіді з'явилася не випадково: Мод Жозеф народилася в Марселі, який їй дорогий і з інших причин. Тому виник додатковий зв'язок з українським містом поблизу моря - ностальгія часом буває надзвичайно сильною. Однак не слід це розглядати лише як невеликий бонус - авторка особисто перевірила знакові місця в портовому місті, підготувавши для читачів готову програму на уїк-енд або триваліший відпочинок.

Повернемось до заходу. Магазин Mandarin Maison, розташований у торговому центрі Mandarin Plaza, на кілька годин став місцем, в якому панувала особлива атмосфера - презентація, різдвяний куточок як фотозона і, зрозуміло, фуршет. Мод Жозеф не розмовляє українською, проте приготувала для гостей кілька рядків російською з чарівним французьким акцентом. Що було згодом? Приємна музика, неформальне спілкування, шампанське у келихах та смачні закуски – на презентації книги про ресторани іншого й не очікуєш.

Мод Жозеф слушно зазначила, що головне під час відвідування ресторанних закладів – це їхня атмосфера. Вона ж зробила презентацію гіда яскравою та веселою подією, але при цьому в ресторанах та кав'ярнях атмосфера зовсім інша. Ситний сніданок на розі улюбленої вулиці, філіжанка кави з десертом у невеликій кав'ярні або келих пива з різними закусками в барі, де також зібралися друзі.

Можна ходити без приводу чи на зустрічі, можна влаштовувати довгоочікувані возз'єднання чи заводити нові знайомства, можна відкривати для себе нові місця, персонал яких зробить все можливе, щоби здивувати гостинністю, їжею чи вітанням на честь дня народження або іншого свята.

Жити в Києві чи Одесі, повністю ігноруючи кухню цих міст - нерозумно, тоді як Best Restaurants Kyiv & Odessa з барвистими фотографіями та зручними відмітками по районах та станціях метро допоможе виправити цей недогляд. Залишається сподіватися, що коли відбудеться випуск п'ятого видання, нам уже не доведеться говорити про епідеміологічні обмеження – як в Україні, так і по всьому світу. І ніщо не завадить ходити до улюблених закладів чи куштувати раніше невідомі страви.