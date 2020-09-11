У Києві спіймали нахабного шахрая: влаштував бізнес на COVID-19

У Києві поліція затримала 34-річного чоловіка, який вирішив влаштувати бізнес на захист проти коронавірусу. Він продавав на сайтах безкоштовних оголошень маски за більш низькими цінами і вимагав повну передоплату за них. Коли шахрай отримував від людини гроші, він зникав.

Про це повідомляє пресс-служба поліції. Серед потерпілих приватні особи та медичні установи. Всього аферист "заробив" на схемі 700 тисяч гривень. Правоохоронці зафіксували 21 випадок обману людей шахраєм.

"Ми встановили, що у березні місяці поточного року він зареєстрував підприємство на підставну особу і відкрив банківські рахунки у двох фінансових установах. Не маючи на меті займатися підприємницькою діяльністю, людина розміщувала оголошення на відомих порталах мережі інтернет про продаж захисних медичних масок за більш низькими цінами, ніж у торгівельних мережах. Обов'язковою умовою доставки товару була стовідсоткова передоплата, а отримавши гроші, підозрюваний видаляв інформацію і блокував мобільні номери, адреси електронної пошти і т. д", - розповів начальник Дарницького управління поліції.

При обшуку у шахрая виявлені всі докази його злочинної діяльності.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. До суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на час проведення досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зловмисникові "світить" до 8 років за ґратами.

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