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У Києві посеред річки Дніпро плив будинок: "хтось загубив" (відео)

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Київ, Четвер 15 липня 2021 18:19
У Києві посеред річки Дніпро плив будинок: "хтось загубив" (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві Дніпром плив будинок
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на річці Дніпрі, неподалік моста Патона, плавав будинок. Звідки й куди він прямує – невідомо.

Відео опублікували в Telegram-каналі KIEVMAP.

Так, подія сталася у четвер, 15 липня. Наразі невідомо, чи були в приміщенні будинку люди.

"У Києві по Дніпру дрейфує будинок. Звідки та куди він прямує – невідомо", – підписали відео.

На відео видно, що будинок плив у воді в напівзатопленому стані. Не виключено, що ця плавуча будівля зірвалась із місця своєї постійної стоянки.

Однак, мешканці столиці припускають, що будинок міг звалитися до річки з однієї із баз відпочинку.

Раніше ми повідомляли, що жінка-водій влаштувала "цирк" в центрі Києва. Дама на Ford відзначилася неправильним паркуванням, за що і забрали її машину.

Також у Києві вандали розгромили іномарку і залишили моторошний подарунок. Машину з таким "сюрпризом" виявили будівельники, які рано вранці прийшли на роботу на будівництво по сусідству.

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