У Києві знову пішла хвиля самогубств у лікарнях: за добу загинули дві людини

У Києві нова хвиля самогубств в лікарнях (Колаж РБК-Україна)

Дві людини з діагнозом COVID-19 за одну добу покінчили життя самогубством

У Києві знову прокотилася хвиля самогубств пацієнтів у лікарнях. За одну добу у двох різних лікарнях столиці викинулися з вікна дві людини.

Як повідомляє видання OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела, перша трагедія сталася вночі 19 жовтня. З вікна 4-го поверху інфекційного відділення Олександрівської лікарні випала жінка. Відомо, що їй було 60 років і вона проходила лікування від коронавірусу. Пацієнтка загинула не відразу, лікарі боролися за її життя до 7 години ранку, і вона померла в реанімації.

Друга трагедія сталася у вівторок, 20 жовтня, в Оболонському районі столиці. З вікна клінічної міської лікарні №8 по вулиці Кондратюка викинувся чоловік. У нього був діагностований COVID-19.

Як написали в спільноті dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook, чоловік скоїв самогубство навмисно.

"Надів костюм і в ошатному вистрибнув, відразу на смерть", - зазначили в публікації. Однак, передсмертної записки загиблий не залишив.

Всі обставини двох трагедій зараз з'ясовуються і на місцях події працювали слідчо-оперативні групи.

Варто відзначити, що це вже друга хвиля дивних самогубств в столиці. наприкінці вересня також загинули кілька пацієнтів, у яких був діагностований коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львові чоловік зчинив переполох на вокзалі та намагався вчинити суїцид через кохану дівчину.