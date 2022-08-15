У Києві попрощаються з Русланою Писанкою: стали відомі дата і час

Прощання пройде на вулиці Маршала Конєва 21 серпня. О 09:00 - початок Божественної літургії в Спасо-Преображенському соборі. Як уточнив Ігор Ісаков - Маршала Конєва, 3а (станція метро Іподром).

Близько 11:00 - Чин похорону Руслани та її мами, Діни Василівни.

Руслана Писанка померла в Німеччині 19 липня 2022 року у віці 56 років. Вона проходила лікування від раку в місті Кайзерслаутерн. Про свою хворобу вона не розповідала і будувала з колегами та друзями плани на майбутнє, хоча хвороба була в агресивній формі.

Її смерть стала справжнім шоком для друзів і колег. 21 серпня пройшло прощання з артисткою в Німеччині, і її тіло кремували. Ігор Ісаков повідомив, що поховає дружину в Києві, на Байковому кладовищі.

Фото: Руслана Писанка з чоловіком Ігорем Ісаковим

На творчості Руслани Писанки виросло ціле покоління українців. Свою першу головну роль вона зіграла в 1995 році у фільмі "Москаль-чарівник". За цю роль її удостоїли премії імені Олександра Довженка.

Також Руслана Писанка зіграла в таких фільмах, як "Вогнем і мечем" Єжи Гофмана, "Душка" Йоса Стеллінга, в мінісеріалі "Чорна рада", мюзиклі "Сорочинський ярмарок". Останньою роллю стала робота в детективному серіалі "Філін".