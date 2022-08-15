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У Києві попрощаються з Русланою Писанкою: стали відомі дата і час

Фото: Стала відома дата прощання з Русланою Писанкою в Києві (instagram.com/pisankaruslana)
Автор: Анна Шиканова

Похорон української артистки театру і кіно і телеведучої Руслани Писанки відбудуться в Києві 21 серпня. Артистка померла в Німеччині 19 липня після важкої хвороби.

Дату і час прощання з Русланою Писанкою повідомив її чоловік Ігор Ісаков.

Прощання пройде на вулиці Маршала Конєва 21 серпня. О 09:00 - початок Божественної літургії в Спасо-Преображенському соборі. Як уточнив Ігор Ісаков - Маршала Конєва, 3а (станція метро Іподром).

Близько 11:00 - Чин похорону Руслани та її мами, Діни Василівни.

Руслана Писанка померла в Німеччині 19 липня 2022 року у віці 56 років. Вона проходила лікування від раку в місті Кайзерслаутерн. Про свою хворобу вона не розповідала і будувала з колегами та друзями плани на майбутнє, хоча хвороба була в агресивній формі.

Її смерть стала справжнім шоком для друзів і колег. 21 серпня пройшло прощання з артисткою в Німеччині, і її тіло кремували. Ігор Ісаков повідомив, що поховає дружину в Києві, на Байковому кладовищі.

Фото: Руслана Писанка з чоловіком Ігорем Ісаковим

На творчості Руслани Писанки виросло ціле покоління українців. Свою першу головну роль вона зіграла в 1995 році у фільмі "Москаль-чарівник". За цю роль її удостоїли премії імені Олександра Довженка.

Також Руслана Писанка зіграла в таких фільмах, як "Вогнем і мечем" Єжи Гофмана, "Душка" Йоса Стеллінга, в мінісеріалі "Чорна рада", мюзиклі "Сорочинський ярмарок". Останньою роллю стала робота в детективному серіалі "Філін".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які 7 ролей прославили Руслану Писанку на весь світ.

А ще ми писали про те, чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті артистки.

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Руслана Писанка