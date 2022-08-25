У Києві попрощались із загиблим на фронті Юрієм Каракаєм

"Запам’ятайте це ім’я - Юрій Каракай. Справжній патріот, українець. Він записався з перших днів 2014 року до лав Збройних Сил. До цього, під час Революції Гідності, його місце було і на Грушевського, і на Майдані. Разом і поруч з нами. Він був небайдужим до того, якою буде Україна. Його, наша з вами Україна", - сказав Порошенко.

Він також розповів, що 24 лютого вже о 9 ранку Юрій прибув із заявою до лав територіальної оборони, вимагаючи тільки одного: зброю для того, щоб захищати державу. З перших днів Юрій Каракай обороняв столицю, у складі 206-го батальйону виконував завдання біля Гостомельського аеропорту, боронив Київ з боку Бучі та Ірпеня.

"Героїв вбивають вороги, але герої не вмирають, аж допоки вони будуть жити в наших серцях. Юрію, ми завжди пам’ятатимемо про тебе. Ти завжди будеш поруч з нами, разом з нами. І ми помстимося тим варварам і негідникам, які тебе вбили. Не пробачимо. І переможемо", - сказав Порошенко.

Турчинов розповів, що Юрій Каракай ніколи не ховався за чужі спини.

"Тут багато моїх побратимів, які разом з Юрою стояли на околицях Києва, розуміючи, що краще загинути, але не пропустити ворога до нашої столиці", - додав Турчинов.