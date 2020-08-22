У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко

У Києві попрощались з Анатолієм Переведенцевим, батьком Марини Порошенко, який помер 20 серпня.

Поминальна служба відбулася у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.

На церемонію прощання у Національний музей медицини України прийшли колеги Анатолія Михайловича, лікарі, народні депутати України, рідні та друзі.

Як стало відомо, Анатолій Переведенцев свого часу на посаді заступника міністра охорони здоров’я УРСР доклав чимало зусиль до становлення та розвитку Національного музею, який наразі є одним з найбільших медичних музеїв Європи.

Поховали Анатолія Михайловича Переведенцева на Звіринецькому кладовищі у Києві.