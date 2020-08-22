ru
ua

У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко

Автор: Styler

Поховали Анатолія Переведенцева на Звіринецькому кладовищі у Києві

У Києві попрощались з Анатолієм Переведенцевим, батьком Марини Порошенко, який помер 20 серпня.

Популярні новини

Поминальна служба відбулася у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.

На церемонію прощання у Національний музей медицини України прийшли колеги Анатолія Михайловича, лікарі, народні депутати України, рідні та друзі.

Як стало відомо, Анатолій Переведенцев свого часу на посаді заступника міністра охорони здоров’я УРСР доклав чимало зусиль до становлення та розвитку Національного музею, який наразі є одним з найбільших медичних музеїв Європи.

Поховали Анатолія Михайловича Переведенцева на Звіринецькому кладовищі у Києві.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Порошенко Петропохороны