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У Києві напівголий чоловік на коні заїхав у магазин: історія отримала продовження

STYLERЖиття    30.06.2020 - 08:26
У Києві напівголий чоловік на коні заїхав у магазин: історія отримала продовження
У Києві чоловік відзначився витівкою (фото: РБК-Україна)

Історія з чоловіком і конем в супермаркеті Києва обросла новими подробицями

У Києві на довгі вихідні з приводу Дня конституції на Виноградарі п'яний чоловік відзначився витівкою. Він в одних трусах в'їхав на коні в супермаркет за пивом. Як виявилося, він не є власником тварини. Коня він силою відібрав у доглядача парку розваг.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, доглядач Вячеслав Ткаченко розповів, що вихованця звуть Неждан. П'яний вершник забрав тварину силою, погрожуючи доглядачеві.

"Каже: дай коня, бо вдарю по морді. Почав мені погрожувати. Каже: я тобі ноги переламаю", — розповів Ткаченко.

Місцеві жителі запевняють, що п'яний чоловік і кінь не з цього району. Як повідомили в сюжеті, на розшуки тварини знадобилося кілька годин, її знайшли знову біля магазину, там підгодовували соломкою.

Бешкетника вже шукає поліція.

У Києві чоловік на коні заїхав в магазин (YouTube)

Як ми раніше писали, у Києві напівголий чоловік на коні заїхав в супермаркет (відео).

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київ
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