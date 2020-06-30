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В Киеве полуголый мужчина на коне заехал в магазин: история получила продолжение

STYLERЖизнь    30.06.2020 - 08:26
В Киеве полуголый мужчина на коне заехал в магазин: история получила продолжение
В Киеве мужчина отличился выходкой (фото: РБК-Украина)

История с мужчиной и лошадью в супермаркете Киева обросла новыми деталями

В Киеве на длинные выходные по поводу Дня конституции на Виноградаре пьяный мужчина отличился выходкой. Он в одних трусах въехал на лошади в супермаркет за пивом. Как оказалось, он не является владельцем животного. Коня он силой отобрал у смотрителя парка развлечений.

Как сообщается в сюжете ТСН, смотритель Вячеслав Ткаченко рассказал, что питомца зовут Неждан. Пьяный наездник увел животное силой, угрожая смотрителю.

"Говорит: дай коня, потому что ударю по морде. Начал мне угрожать. Говорит: я тебе ноги переломаю", — рассказал Ткаченко.

Местные жители уверяют, что пьяный мужчина и лошадь не из этого района. Как сообщили в сюжете, на розыски животного потребовалось несколько часов, его нашли снова возле магазина, там его подкармливали соломкой.

Дебошира уже ищет столичная полиция.

В Киеве мужчина на лошади заехал в магазин (YouTube)

Как мы ранее писали, в Киеве полуголый мужчина на коне заехал в супермаркет (видео).

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Автор: Людмила Жукова

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