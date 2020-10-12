Під Києвом заробітчани напали на 17-річну дівчину: били цеглиною по голові

Під Києвом заробітчани напали на дівчину (колаж: РБК-Україна)

У Київській області двоє заробітчан напали на молоду дівчину

В Київській області затримали двох заробітчан, які напали на 17-річну дівчину. Це 32 та 39-річні жителі Черкаської області, які приїхали ближче до столиці на роботу.

Вони знімали житло в Броварах, і напад вчинили неподалік від місця проживання. У даний момент поліція займається розслідуванням всіх обставин події. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Правоохоронці розповіли, що чоловіки накинулися на дівчину біля залізничного переїзду "Княжичі", коли вона вдень йшла повз.

Погрожуючи ножем, зловмисники заволоділи мобільним телефоном жертви, а коли вона почала чинити опір і намагалася втекти, повалили на землю і вдарили по голові цеглиною. Дівчина втратила свідомість, з неї зняли прикраси і втекли.

Через добу кропіткої роботи - перевірки камер відеоспостереження, потенційних місць збуту краденого і раніше судимих осіб, опитування очевидців - слідчі встановили причетних до злочину.

Правоохоронці встановили, що телефон вони здали в ломбард в Києві, щоб заплутати слідство.

Затриманим вже обрали запобіжний захід - утримання під вартою. За скоєне їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 187 (Розбій).

Раніше ми писали, що спливли нові дані про жертв лікаря-садиста з Києва. Він може бути причетний не тільки до жорстокого нападу, але і до смерті дівчат.

Також повідомлялося, що у Києві маньяк чатує дівчат під під'їздом. Стало відомо, в яких місцях він "полює".