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У Києві підлітки влаштували цинічні танці біля хреста: в соцмережах скандал

STYLERЖиття    30.06.2020 - 11:35
У Києві підлітки влаштували цинічні танці біля хреста: в соцмережах скандал
У Києві підлітки відзначилися віходкой (колаж РБК-Україна)

У мережі засудили цинічні танці дівчаток-підлітків біля хреста

У Києві дівчатка-підлітки відзначилися вчинком, який зачіпає почуття віруючих. Справа в тому, що юні особи станцювали танець біля хреста і зняли це на відео, яке потім розмістили в соцмережах.

Відео опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook і жорстко його розкритикували.

"Маразм міцнішав", - підписали відео з дітьми в мережі.

У Києві діти влаштували танці біля хреста (Київ Оперативний)

У коментарях під відео українці висловили свої емоції з приводу побаченого і відзначили, що в майбутньому діти про це пошкодують.

  • Господи, відверни і заступи!!Вони будуть жаліть потім за свій вчинок.
  • Я би взагалі цю "пісеньку" видалила з Інету. Коли перший раз почула була в шоці. Ну а діти потім будуть соплі пускати і шкодувати, що так вчинили. А ось якість музики в Інеті треба контролювати.
  • Діагноз на обличчя.
  • Завтра підуть публічні вибачення з соплями.
  • Воно колись зрозуміє, що так робити не можна.

Як ми раніше писали, в Одесі банда підлітків жорстоко побила та пограбувала перехожого серед білого дня.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київподростки
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