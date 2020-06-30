У Києві підлітки влаштували цинічні танці біля хреста: в соцмережах скандал

У Києві підлітки відзначилися віходкой (колаж РБК-Україна)

У мережі засудили цинічні танці дівчаток-підлітків біля хреста

У Києві дівчатка-підлітки відзначилися вчинком, який зачіпає почуття віруючих. Справа в тому, що юні особи станцювали танець біля хреста і зняли це на відео, яке потім розмістили в соцмережах.

Відео опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook і жорстко його розкритикували.

"Маразм міцнішав", - підписали відео з дітьми в мережі.

У Києві діти влаштували танці біля хреста (Київ Оперативний)

У коментарях під відео українці висловили свої емоції з приводу побаченого і відзначили, що в майбутньому діти про це пошкодують.

Господи, відверни і заступи!!Вони будуть жаліть потім за свій вчинок.

Я би взагалі цю "пісеньку" видалила з Інету. Коли перший раз почула була в шоці. Ну а діти потім будуть соплі пускати і шкодувати, що так вчинили. А ось якість музики в Інеті треба контролювати.

Діагноз на обличчя.

Завтра підуть публічні вибачення з соплями.

Воно колись зрозуміє, що так робити не можна.

Як ми раніше писали, в Одесі банда підлітків жорстоко побила та пограбувала перехожого серед білого дня.

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Автор: Людмила Жукова