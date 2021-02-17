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У Києві підпалили машину журналіста Антонова, який боровся з "автохамами"

Автор: Людмила Жукова

У Києві 17 лютого невідомі зловмисники підпалили автомобіль власника ресурсу dtp.kiev.ua Владислава Антонова. Підпал стався вночі в Шевченківському районі столиці.

Про це написали на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

"У Києві відомі підпалили автомобіль відомого журналіста і жаха порушників Києва Владислава Антонова.Відомо, що зловмисників було двоє, один з них зараз у важкому стані, пошуком другого займаються органи МВС. Я щиро сподіваюся, вони знайдуть його раніше, ніж наш загін благих трендів", - сказано в повідомленні на сторінці.

Наголошується, що зловмисників було двоє, один з них в цей час знаходиться у важкому стані, пошуком другого займається поліція.

У Києві підпалили авто Владислава Антонова (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

На опублікованих фото видно, що автомобіль блогера Volkswagen Touareg практично повністю знищений вогнем.

Влад Антонов відомий своїм різким ставленням до порушників ПДР.

Як ми раніше писали, у Києві масштабно горів парк Дружби народів, дим тягнувся на кілометри.

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