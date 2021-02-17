У Києві підпалили машину журналіста Антонова, який боровся з "автохамами"

У Києві 17 лютого невідомі зловмисники підпалили автомобіль власника ресурсу dtp.kiev.ua Владислава Антонова. Підпал стався вночі в Шевченківському районі столиці.
Про це написали на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
"У Києві відомі підпалили автомобіль відомого журналіста і жаха порушників Києва Владислава Антонова.Відомо, що зловмисників було двоє, один з них зараз у важкому стані, пошуком другого займаються органи МВС. Я щиро сподіваюся, вони знайдуть його раніше, ніж наш загін благих трендів", - сказано в повідомленні на сторінці.
Наголошується, що зловмисників було двоє, один з них в цей час знаходиться у важкому стані, пошуком другого займається поліція.
На опублікованих фото видно, що автомобіль блогера Volkswagen Touareg практично повністю знищений вогнем.
Влад Антонов відомий своїм різким ставленням до порушників ПДР.
Як ми раніше писали, у Києві масштабно горів парк Дружби народів, дим тягнувся на кілометри.