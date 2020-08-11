У Києві підпалили авто Андрія Богдана: поряд знайшли сумку

У Києві в ніч на 11 серпня горів автомобіль Tesla, який належить колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану. Загоряння авто сталося в Дніпровському районі столиці.

Як повідомляє "Обозреватель", НП сталася близько трьох годин ночі, на місце прибули пожежники і вогонь швидко загасили. Відзначається, що машину Богдана спеціально підпалили. На дах Tesla поставили сумку з невідомим вмістом. Вона і стала джерелом спалаху.

В результаті пожежі в автомобілі Tesla Model S знищений салон, багажний відсік, дах, заднє і переднє скло, задні і передні вікна, задні два колеса, частково пошкоджено лакофарбове покриття передньої частини автомобіля. Від високої температури частково пошкоджено лакофарбове покриття поруч припаркованих автомобілів місцевих жителів - "Honda" і "Mazda".

Наголошується, що постраждалих в аварії немає, але сама Tesla пошкоджена вогнем. Трохи пізніше стало відомо, що зараз цією машиною користується брат Богдана - Ігор. Він працює судовим розпорядником у Верховному суді. Про це пишуть "Вести".

За інформацією видання, також було вилучено відео, на якому особа чоловічої статі щось кладе біля автомобіля.

У Києві підпалили авто Андрія Богдана

Нагадаємо, що саме цей автомобіль брав президент Володимир Зеленський для запису своїх автомобільних інтерв'ю. До речі, Богдан купив електричний кросовер Tesla Model X ще в 2016 році.

Як ми раніше писали, у червні Андрій Богдан, екс-глава Офісу президента України став новим героєм "паркування", перегородивши своєю Tesla дорогу під елітним рестораном в Києві.