У Києві пенсіонери беруть штурмом банки: що відбувається у столиці

Карантин у Києві через коронавірус ввели з 12 березня по 3 квітня. Схвильовані пенсіонери намагаються оплатити комунальні послуги у відділеннях "Ощадбанку", хоча уряд продовжив пільговий період оплат за "комуналку" до 30 березня. Літні люди не хочуть змінювати свою звичку платити до 20 числа, тому беруть штурмом одне з відділень, незважаючи на карантин і заборону масових зібрань.

Люди вишикувалися у величезну тісну чергу на вулиці Вишгородській і спробували "прорвати кордони" і увійти до приміщення банківської установи. Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Люди дуже незадоволені, що всередину пускають тільки по двоє людей і дуже цим занепокоєні.

У Києві на Вишгородській пенсіонери штурмують банк (YouTube)

До Речі, це не поодинокий випадок у столиці на момент 20 березня. Так, на Лісовому масиві пенсіонери вирішили узяти штурмом супермаркет АТБ. На магазині з'явилося оголошення про те, що тепер в торговий зал будуть пускати не більше 15 осіб. Люди обурені і вишиковуються у величезні черги.

Люди штурмують АТБ на Лісовому масиві (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Як ми раніше писали, стало відомо, як в Хорватії люди живуть на карантині через коронавіруса.