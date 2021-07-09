У Києві пасажир трамвая жорстоко помстився автохаму: "самосуд" потрапив на відео
У Києві пасажир трамвая вибіг на вулицю на дорогу і вирвав у легковика, який довгий час не давав проїхати громадському транспорту, дзеркало заднього виду.
Про це 9 липня передає "Київ Оперативний"на своїй Facebook-сторінці.
Інцидент зняв на відео очевидець, після чого кадри були опубліковані в мережі.
На ролику видно, як молодий чоловік підбігає до автомобіля Honda, що повільно проїжджав повз трамвая, і голими руками зриває дзеркало з правого боку машини.
Після цього хлопець поспішно зник за стоячим в цей час трамваєм з відкритими дверима.
За словами автора відео, таким чином пасажир "помстився" водієві Honda, який нібито перекрив шлях перед громадським транспортом, і той тривалий час не міг їхати.
"Ну, ось один з пасажирів і не стримав своє невдоволення", - зазначається в публікації.
Відео: у Києві пасажир трамвая помстився водієві авто, який перекривав дорогу
Користувачі мережі жваво відреагували на ситуацію, і в коментарях звучать полярні оцінки: деякі підтримують "трамвайного месника", який так провчив автохама, інші ж засуджують хлопця за агресію і поломку чужого майна.
- Правильно вчинив, так баран або баранина за кермом зрозуміє, що наступного разу так не треба робити, це такий новий штраф народний називається! Для захисників водія - у мене є авто, все ок!
- Ну серйозно? На Вашу думку хлопчина молодець! Вірно? А зараз подумайте скільки людей, дітей, підлітків подивляться це відео і прочитають Ваше заохочення цього вчинку. І зовсім скоро хтось із Вас випробує подібне на собі (щиро не бажаю). Що тоді будете говорити і робити? Водій Хонди - му*ак, і це беззаперечно! Але те, що здійснив молодий чоловік, це куди гірше! Ви тільки уявіть, на що обернеться наше суспільство, коли кожен буде реагувати із застосуванням сили та агресії. І ніхто з Вас не буде застрахований від цієї агресії.
- "І нехай весь світ почекає"... Навіть якщо чекали 20 хв. Людей в трамваї не менше 15-20 зазвичай. Ламати не варіант, сама б не зважилася, але інакше водій автомобіля просто не зрозуміє і не запам'ятає.
- Хлопчина не молодець, не допрацював, потрібно було зламати два
- Респект пацану!
- Ну ось і бумеранг відразу прилетів!
- Бачив, як цю молоду людину в капелюсі пакували поліцейські із застосуванням ПР (палиці гумової). Ще й адміністративку відхопить у вигляді, швидше за все, штрафу. А може і пару діб.
- Одному адміністративна, а другому стаття за псування майна. Задумайтесь!
Нагадаємо, нещодавно кияни провчили автохама на "блатних" номерах, і залишили йому на капоті "послання".
Також повідомлялося про те, що в травні в Києві у тролейбус кинули пляшку з легкозаймистою речовиною, і в результаті події постраждала пасажирка.