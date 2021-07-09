У Києві пасажир трамвая жорстоко помстився автохаму: "самосуд" потрапив на відео

У Києві пасажир трамвая вибіг на вулицю на дорогу і вирвав у легковика, який довгий час не давав проїхати громадському транспорту, дзеркало заднього виду.

Про це 9 липня передає " Київ Оперативний "на своїй Facebook-сторінці.

Інцидент зняв на відео очевидець, після чого кадри були опубліковані в мережі.

На ролику видно, як молодий чоловік підбігає до автомобіля Honda, що повільно проїжджав повз трамвая, і голими руками зриває дзеркало з правого боку машини.

Після цього хлопець поспішно зник за стоячим в цей час трамваєм з відкритими дверима.

За словами автора відео, таким чином пасажир "помстився" водієві Honda, який нібито перекрив шлях перед громадським транспортом, і той тривалий час не міг їхати.

"Ну, ось один з пасажирів і не стримав своє невдоволення", - зазначається в публікації.

Відео: у Києві пасажир трамвая помстився водієві авто, який перекривав дорогу

Користувачі мережі жваво відреагували на ситуацію, і в коментарях звучать полярні оцінки: деякі підтримують "трамвайного месника", який так провчив автохама, інші ж засуджують хлопця за агресію і поломку чужого майна.