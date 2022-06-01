Коли в Києві відкриють інші садочки: з'явилася офіційна відповідь

Чому зараз відкрили лише частину садочків

Річ у тому, що зараз київська влада повинна подивитися, чи є взагалі потреба відкривати інші садочки. Будуть орієнтуватися на заповнюваність установ і потім приймуть рішення.

"Ми поки відкриваємо ту кількість дитсадків, на яку є запит. Цей тиждень ми подивимося в реальності, скільки батьків звернуться і скільки дітей буде відвідувати", - сказав Поворозник.

За його словами, зараз потрібно зрозуміти, скільки потрібно місць для дітей.

"Все готово, є викладацький склад, харчування буде в залежності від того, скільки дітей буде. З наступного тижня перейдемо в плановий режим. Нам потрібно зрозуміти, скільки і які категорії дітей", - зазначив він.

Коли відкриють інші дитсадки

Поворозник повідомив, що у другій хвилі відкриття садочків планується відновити роботу ще такій же кількості садочків, як і в першій, тобто 34 державних 14 приватних.

"У других хвилях можуть відкрити не меншу кількість, ніж у першу. Тут питання виключно в потребі. Ми хочемо, щоб садочки працювали із заповненістю хоча б на 60-70%", - розповів в ефірі топ-чиновник КМДА.