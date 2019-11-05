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В Киеве охранник ночного клуба избил до смерти посетителя (фото)

STYLERЖизнь    05.11.2019 - 09:01
В Киеве охранник ночного клуба избил до смерти посетителя (фото)
В Киеве охранник убил посетителя ( Коллаж РБК-Украина)

В ночном заведении Киева охранник до смерти избил гостя

В Киеве охранник ночного клуба до смерти избил посетителя. Вопиющий случай произошел в Голосеевском районе, в результате полученных травм избитый парень умер в больнице. Об єтом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что его 25-летнего брата избили в одном из ночных заведений.

На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения. Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения.

"Мы установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, которая в дальнейшем оказалась смертельной", - сообщили копы.

В Киеве охранник ночного клуба избил до смерти посетителя (фото)Подозреваемый в убийстве парня охранник (kyiv.npu.gov.ua)

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец другого государства, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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