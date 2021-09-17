У Києві чергова "яжемати" вирішила перевірити себе на безсмертя (відео)

Так, жінка вирішила перейти дорогу на червоне світло під час жвавого руху автомобілів.

"У вас же червоний горить, куди ви біжите? А куди ти поспішаєш?"- підписав ролик автор відео.

У ролику показано, що червоне світло було для всіх учасників руху, в тому числі для водіїв. Порушниця ПДР з дитиною ледь не потрапила під колеса авто, водій їхав на "зелену стрілку" і хотів повернути праворуч. У підсумку йому довелося різко загальмувати.

"У вас же червоний горить, куди ви біжите?",- прокричав водій жінці.

"А куди ти поспішаєш?"- відповіла йому вона.