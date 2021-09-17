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У Києві чергова "яжемати" вирішила перевірити себе на безсмертя (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві чергова "яжемати" вирішила перевірити, наскільки вона безсмертна. До того ж вона піддала ризику дитину.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Так, жінка вирішила перейти дорогу на червоне світло під час жвавого руху автомобілів.

"У вас же червоний горить, куди ви біжите? А куди ти поспішаєш?"- підписав ролик автор відео.

У ролику показано, що червоне світло було для всіх учасників руху, в тому числі для водіїв. Порушниця ПДР з дитиною ледь не потрапила під колеса авто, водій їхав на "зелену стрілку" і хотів повернути праворуч. У підсумку йому довелося різко загальмувати.

"У вас же червоний горить, куди ви біжите?",- прокричав водій жінці.

"А куди ти поспішаєш?"- відповіла йому вона.

Як ми раніше повідомляли, в Одесі на жвавій смузі для руху автівки помітили жінку на електросамокаті. Вона їхала на ньому з двома дітьми.

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Київ