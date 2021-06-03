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У Києві чергова атака ворон на людей потрапила на відео: чому нападають птахи

Автор: Володимир Костирін

У Києві стався новий напад ворон на людей - тепер об'єктом атаки для птаха стала дівчина. Інцидент зняли на відео очевидці, після чого кадри потрапили в мережу.

Ролик 3 червня опублікований на Telegram-каналі спільноти "Kievmap".

Ворона кидалася на дівчину, яка проходила повз по обгородженому парканами проходу між стоянкою для авто і гаражами, і йшла у напрямку до проїжджої частини до зупинки громадського транспорту.

Птах кілька разів підлітав до мешканки столиці, щоб хапнути за голову і вчепитися у волосся. Дівчина кинулася бігти, але агресивна ворона все одно її переслідувала.

Як зазначає в цей час жінка, яка знімала те, що відбувається, цей же птах нападає вже на третю людину.

Відео: у Києві ворона напала на дівчину 3 червня

Минулий інцидент з атакою пернатих на людей стався 31 травня, коли на вулиці Саксаганського в центрі міста дві великі ворони почали кидатися на чоловіка, який просто спокійно йшов по тротуару. Тоді птахи теж змусили свою "жертву" тікати, щоб врятуватися.

У мережі в коментарях до ролика припустили, що ворона могла нападати на дівчину через те, що поруч могло перебувати її пташеня, адже зараз період випадання з гнізд.

Подібне пояснення висловлюють і орнітологи. Вони пояснюють, що крилаті батьки в цей час вигодовують своїх нащадків, а подібна активність і, часом, агресивність у птахів спостерігається вже близько місяця.

Раніше повідомлялося, що нещодавно під Херсоном поліцейський застрелив розлюченого бійцівського пса, який напав на дітей.

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