ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві оголосили перший рівень небезпеки: що не можна робити жителям столиці

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 10:20
У Києві оголосили перший рівень небезпеки: що не можна робити жителям столиці
У Києві оголосили перший рівень небезпеки (Фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

Жителям Києва рекомендують закрити вікна і не доторкатися до металевих предметів

У Києві оголосили перший рівень небезпеки (жовтий) у зв'язку з тим, що на столицю насувається сильна гроза.

В Українському гідрометцентрі попередили про те, що 21 серпня у Києві вдень очікується сильна гроза. Фахівці розповіли про заходи обережності та назвали основні заборони.

Під час сильної грози слід вимкнути всі електроприлади, відключити телевізор від антени, закрити всі вікна. Не можна підходити до вікон і братися за металеві вхідні двері.

Якщо гроза застала вас на природі, то слід:

Спуститися в долину

Відійти від поодиноких дерев, стовпів, веж

Відійти якомога далі від водойм

На відкритій місцевості знайти яму або рів, щоб сховатися

Група людей повинна розійтися один від одного на безпечну відстань

Треба зняти всі металеві предмети з себе і покласти їх окремо

Якщо з собою є гумові або поліетиленові речі, то ними можна накритися або підкласти під себе

У лісі варто сховатися під невисокими кущами або деревами

Під час грози категорично не можна:

Ховатися під високими деревами

Сидіти на галявині

Ховатися під скелями

Купатися

Пересуватися на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою

Крім того, не варто під час грози паркувати автомобілі під великими деревами або під рекламними конструкціями. По можливості, уникайте перебування на вулиці під час грози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили українців про сильні грози в п'ятницю, 21 серпня.

А також розповідали про те, що у Києві фіксують підвищення в повітрі вмісту продуктів горіння.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київопасность
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся