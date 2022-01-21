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У Києві няня "заспокоювала" малюка стрибаючи на фітнес-м'ячі: відео шокувало мережу

Автор: Тетяна Самарук

У Києві няня, яку сім'я найняла доглядати маленького сина, заспокоювала маля стрибками на фітнес-м'ячі. Вчинок жінки викликах хвилю негативу у мережі.

Відео з’явилося в групі мешканців мікрорайонів Березняки й Русанівка у Facebook.

Кадрами у мережі поділилася мама хлопчика. Вона розповіла, що горе-няню звуть Олена Балаєва. До того ж після інциденту з нею припинили співпрацю.

На відео можна побачити, що жінка доволі сильно стрибає на м'ячі, тримаючи немовля на руках. Від цього голова дитини й загалом все тіло сильно здригалося. Немовля злякалося, але жінка не зупинялася.

"Дуже хочу, щоб ніхто не опинився в нашій ситуації. Хочу, щоб усі побачили та запам'ятали її. Наразі вона в активному пошуку роботи нянею", – сказала киянка.

Окрім того, жінка каже, що безвідповідальна няня хоче працювати лише у Дніпровському районі (Русанівка, Березняки, Лівобережна) і її спеціалізація тільки робота з немовлятами.

У коментарях користувачі відреагували на побачене:

  • Який жах!;
  • Не смішно. Синдром дитячого струсу так можна заробити, а це одна з основних причин загибелі немовлят. Хто не чув про таке, це комплекс органічних порушень, які можуть виникнути, якщо організм дитини зазнає струсу;
  • Після таких нянь і довіряти нікому не хочеться.Сподіваюся її не візьмуть нянею до інших діток;
  • З немовлятами тому що не розкажуть? Сподіваюся, що вона ніколи роботу нянею не знайде.

Раніше ми повідомляли, що у дитсадку під Житомиром няня систематично б'є дітей.

Також ми писали, що у Черкасах дворічну дитину в дитсадку побила няня.

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