У Києві няня "заспокоювала" малюка стрибаючи на фітнес-м'ячі: відео шокувало мережу

Кадрами у мережі поділилася мама хлопчика. Вона розповіла, що горе-няню звуть Олена Балаєва. До того ж після інциденту з нею припинили співпрацю.

На відео можна побачити, що жінка доволі сильно стрибає на м'ячі, тримаючи немовля на руках. Від цього голова дитини й загалом все тіло сильно здригалося. Немовля злякалося, але жінка не зупинялася.

"Дуже хочу, щоб ніхто не опинився в нашій ситуації. Хочу, щоб усі побачили та запам'ятали її. Наразі вона в активному пошуку роботи нянею", – сказала киянка.

Окрім того, жінка каже, що безвідповідальна няня хоче працювати лише у Дніпровському районі (Русанівка, Березняки, Лівобережна) і її спеціалізація тільки робота з немовлятами.

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