У Києві незрячому спортсмену відмовили у вході в басейн: деталі скандалу

У Києві незрячого чоловіка не пустили в басейн. Цей інцидент стався в басейні "Олімпійський стиль" в центрі міста. На питання чому, чоловікові сказали звертатися до директора спортивного комплексу.

"Сказали, що сліпому в басейн не можна. Дали телефон директора - Віктора Петровича. Він сказав, що ніхто в басейн мене не пустить, бо це об'єкт підвищеної небезпеки. Чим регламентуються такі правила, пояснити не зміг", - написав спортсмен Руслан Рубель на своїй Facebook-сторінці.

За словами чоловіка, в інших басейнах Києва таких ситуацій ніколи не виникало.

"Про Конституцію, мабуть, там ніхто не чув або ж навмисне і злісно порушують основоположний закон - прямо дискримінують і вважають, що це правильно. 4 роки я відвідував різні басейни (при НТУ, "Юність", ЦСКА, "Купава") і подібних проблем ніде не виникало", - поскаржився чоловік.

За словами Руслана, усвідомлювати, що живі люди з серцем і мозком, власноруч і свідомо додають перешкод для елементарного життя, яких і без того вистачає, дуже неприємно.

У Києві спортсмена не пустили на басейн (фото: facebook.com/ruslan.rubel.1)

В коментарях українці відреагували на інцидент з Русланом.

Руслан, у цього басейну є правила розпорядку, зокрема які регламентуються нормативно-правовими актами. Це пряма дискримінація за ознакою інвалідності.

Це взагалі кримінальна справа. Стаття 161 ч. 1.

Просто персонал не навчений поводженню з незрячими людьми, звідси виникають страхи перед невідомим.

Така ситуація скоріше характерна ніж виняток. Не тільки те, що стосується басейну, але і в країні в цілому.

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