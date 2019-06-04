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У Києві небувала активність кліщів: захворівших стало втричі більше (відео)


Від укусів кліщів все частіше страждають жителі Києва

Через укуси кліщів, які особливо сильно активізувалися цієї весни, страждають все більше жителів Києва. Так, цього року зафіксували в три рази більше випадків хворих на хворобу Лайма, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє ТСН.

У цьому році уже відомо про 42 випадки хвороби Лайма, або кліщового бореліозу. Всього в столичних лабораторіях досліджували більше 200 комах, яких люди зняли з себе.

Медики радять якомога швидше витягнути кліща. Але при цьому слід повністю видалити комаху, оскільки ймовірність інфікування зберігається, навіть якщо в тілі залишилася лапка тварини.

Так, нещодавно в "щелепно-лицьовому" травмпункті на Печерську синові юриста Анни Маляр відмовили в допомозі з видаленням комахи, мотивуючи це тим, що це "не їх спеціалізація" (кліщ вп'явся хлопчикові в ногу. - Ред.).

Справа в тому, що чим довше кліщ в тілі, тим більша ймовірність інфікування.

А кліщ, який дістали з ноги сина виявився інфікованим бактерією роду Borrelia, яка є збудником хвороби Лайма. Чи захворів хлопчик, поки не відомо - його регулярно обстежують медики.

Кожен рік 1,5 тисяч українців хворіють смертельно небезпечною хворобою, яка найчастіше передається через укуси кліща.

Укуси кліщів - в Україні почастішали випадки хвороби Лайма (відео: YouTube/ТСН)

Ранні прояви хвороби Лайма можуть включати в себе жар, головний біль, втому і характерний шкірний висип. А несвоєчасна і неправильна терапія може призвести до розвитку хронічної хвороби, яка важковиліковна і може закінчитися інвалідністю або смертю.

Нагадаємо, ми писали, як правильно витягти кліща без допомоги медиків, і що далі робити з комахою.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з'явився небезпечний павук, від укусу якого німіють кінцівки.

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