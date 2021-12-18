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У Києві неадекват за кермом розтрощив понад 10 авто, надів маску і втік (фото, відео)

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Київ, Субота 18 грудня 2021 08:59
У Києві неадекват за кермом розтрощив понад 10 авто, надів маску і втік (фото, відео) Колаж РБК-Україна: у Києві сталася масова ДТП
Автор: Володимир Костирін

У Києві водій Toyota Camry влаштував масову ДТП, врізавшись в припарковані машини, що стояли біля проїжджої частини. В результаті було пошкоджено понад 10 авто, а транспорт винуватця аварії після зіткнення загорівся.

Про це 18 грудня передає "dtp.kiev.ua" на сторінці в Facebook.

Автомобільна троща сталося вночі біля ЖК "Парковий" на вулиці Вишгородській, 45, на масиві Вітряні Гори в Подільському районі.

Зазначається, що водій, який влаштував справжній погром на дорозі, поводився неадекватно, а після ДТП вибрався зі своєї "Тойоти", надів маску і просто втік. Сама ж машина винуватця аварії спалахнула.

"За свідченням очевидців, постраждало 15 автомобілів, багато сильно розбиті", - йдеться в повідомленні.

У Києві неадекват за кермом розтрощив понад 10 авто, надів маску і втік (фото, відео)У Києві неадекват за кермом розтрощив понад 10 авто, надів маску і втік (фото, відео)У Києві неадекват за кермом розтрощив понад 10 авто, надів маску і втік (фото, відео)

У Києві сталася масова ДТП з вини "лихача" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Також свідки аварії розповідають, що водій їхав на величезній швидкості. Спочатку він зачепив одну машину, що стояла біля узбіччя, через що його повело, і далі "Тойота" протаранила ще з десяток авто.

Відео з місця події опубліковано на Facebook-сторінці "Оперативний".

Також прибули співробітники поліції, рятувальники і медики "швидкої допомоги". Правоохоронці з'ясовують деталі та обставини нічної автотрощі.

Наразі відомостей про можливих постраждалих немає.

Відео: у Києві неадекватний водій розбив більш як десять авто вночі 18 грудня

У Києві неадекват за кермом розтрощив понад 10 авто, надів маску і втік (фото, відео)У Києві неадекват за кермом розтрощив понад 10 авто, надів маску і втік (фото, відео)У Києві неадекват за кермом розтрощив понад 10 авто, надів маску і втік (фото, відео)

У Києві водій протаранив понад 10 авто на вулиці Вишгородська 18 грудня (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях зупинили водія зі смертельною дозою алкоголю.

Також ми писали про те, що нещодавно в Києві сталася незвичайна аварія - машина в'їхала у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим.

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