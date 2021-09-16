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У Києві неадекват з молотком накинувся на електрика: думав, що "відрізав" йому світло (фото)

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 18:00
У Києві неадекват з молотком накинувся на електрика: думав, що "відрізав" йому світло (фото) Чоловік накинувся на електрика з молотком (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на території ЖК "Яскравий" місцевий житель напав з молотком на співробітника ТОВ "Івестбудгаличина" при виконанні його функціональних обов'язків.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Так, інцидент стався сьогодні, 16 вересня.

Зокрема, мешканець будинку №37 на вулиці Сім'ї Кульженко з молотком накинувся на електрика. Річ у тому, що чоловік має велику заборгованість за електрику і, мабуть, подумав, що електрик прийшов "відрізати" йому світло за борги.

В цей момент електрик займався розвішуванням петель на електрощитових. Внаслідок цього, електрик отримав черепно-мозкову травму.

На місце події викликали медиків.

Сусіди кажуть, що чоловік вже не перший раз б'є електриків. Оскільки за його квартирою прикріплений борг за електрику на суму понад 50 тисяч гривень. Тому тепер кожен раз, як бачить біля своєї квартири комунальників зловмисник нападає на них.

У Києві неадекват з молотком накинувся на електрика: думав, що &quot;відрізав&quot; йому світло (фото)У Києві неадекват з молотком накинувся на електрика: думав, що &quot;відрізав&quot; йому світло (фото)У Києві неадекват з молотком накинувся на електрика: думав, що &quot;відрізав&quot; йому світло (фото)

Чоловік побив електрика у Києві (фото: t.me/KyivOperativ)

У коментарях користувачі відреагували на подію.

  • Довічне за спробу вбивства.Тільки так можна боротися з тими, які не те що не платять, так ще й вбити намагаються;
  • Нічого, скоро і квартиру відберуть. Такі нові закони. Якщо борг понад 60 тисяч, то і єдину квартиру заберуть;
  • Який жах! Нізащо людину побив;
  • Що у світі робиться, серед білого дня вже хочуть вбити.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві пасажири маршрутки побили далекобійника.

Також під Дніпром чоловіка жорстоко побили пляшками по голові в супермаркеті.

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