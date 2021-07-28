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У Києві напали на продавців і знищили їх товар (жорстке відео)

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Київ, Середа 28 липня 2021 11:18
У Києві напали на продавців і знищили їх товар (жорстке відео) У Києві розгромили вуличних продавців (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві вирішили боротися з торговцями, які продають контрабандні сигарети біля входу в метро. Так, невідомі молоді люди напали на"торгашів".

Відео показали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Своєрідний метод боротьби з незаконним продажем контрафактних сигарет. Підтримуєте?"- запитали у користувачів мережі під відео.

Відзначимо, що українці підтримали таких "месників" і написали, що торговці сигаретами не повинні продавати їх в цих місцях.

  • Не підтримую такі методи, але по всьому місту контрафактні сигарети. На вході в Дарницький вокзал все заставлено лотками з цими сигаретами і поліція нічого не робить.
  • Ці чорти через годину в іншому місці будуть продавати ці ж сигарети, а кращий спосіб боротьби з цим кинути палити.
  • Головне ефектно перевернути стіл. А потім збирати з підлоги в коробку пачки.
  • Підтримую!!! Якщо не розуміють по-хорошому, то що робити???
  • І куди вони їх далі? Сигарети контрафактні, але на відео типовий гоп-стоп.

Як ми писали раніше, "торгаші" перетворили електричку на Одесу в базар.

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