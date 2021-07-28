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В Киеве напали на продавцов и уничтожили их товар (жесткое видео)

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Киев, Среда 28 июля 2021 11:18
В Киеве напали на продавцов и уничтожили их товар (жесткое видео) В Киеве разгромили уличных продавцов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве решили бороться с торговцами, которые продают контрабандные сигареты у входа в метро. Так, неизвестные молодые люди напали на "торгашей".

Видео показали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Своеобразный метод борьбы с незаконной продажей контрафактных сигарет. Поддерживаете?" - спросили у пользователей сети под видео.

Отметим, что украинцы поддержали таких "мстителей" и написали, что торговцы сигаретами не должны продавать их в этих местах.

  • Не поддерживаю такие методы, но по всему городу контрфактные сигареты. На входе в Дарницкий вокзал все заставлено лотками с этими сигаретами и полиция ничего не делает.
  • Эти черти через час в другом месте будут продавать эти же сигареты, а лучший способ борьбы с этим бросить курить.
  • Главное эффектно перевернуть стол. А потом собирать с пола в коробку пачки.
  • Поддерживаю!!! Если не понимают по-хорошему, то что делать???
  • И куда они их дальше? Сигареты контрфактные, но на видео типичный гоп-стоп.

Как мы писали ранее, "торгаши" превратили электричку на Одессу в базар.

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