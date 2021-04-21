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У Києві нахабні грабіжники напали на жінку прямо біля під'їзду: розплата спіткала відразу

Автор: Володимир Костирін

У Києві молоді люди скоїли напад на жінку прямо біля під'їзду її будинку, щоб пограбувати. Зловмисники задули нещасну з газового балончика, вирвали з рук сумку і кинулися навтьоки, проте далеко втекти грабіжникам не вдалося.

Про це 21 квітня передали в прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Теодора Драйзера на Троєщині.

Як з'ясувалося, на 54-річну жінку напали уродженці Житомирської області та Києва - їм по 21 і 20 років. Після того як злочинці зі своєю "здобиччю" спробували втекти, їх затримали небайдужі перехожі.

"Крики киянки про допомогу почув перехожий, який з товаришем наздогнав кривдників і тримав до приїзду поліцейських", - розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Максим Козак.

Він уточнив, що постраждалій викликали "швидку", а правопорушників затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Слідчі вже повідомили фігурантам, які перебувають під вартою, про підозру. Тепер молодикам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві на Троєщині грабіжники з газовим балончиком напали на жінку (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві нахабні злодії обікрали дівчинку на очах у поліцейських в підземному переході.

Також ми писали про те, що недавно на Закарпатті спіймали побожного церковного грабіжника, який став "зіркою" мережі.

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