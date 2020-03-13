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У Києві нахабна злодійка скоює крадіжки разом з дитиною: відео з "героями"

STYLERЖиття    13.03.2020 - 14:49
У Києві нахабна злодійка скоює крадіжки разом з дитиною: відео з "героями"
У Києві шукають нахабну злодійку (Колаж РБК-Україна)

У Києві зняли на відео злочин, який вчинила жінка з дитиною

У Києві помітили нахабну злодійку, яка промишляє з дитиною. Жінка в супермаркеті вкрала самокат в іншого малюка. Цей момент потрапив на відео і його показали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"12.03.2020 у мого малюка, який пішов з бабусею в Novus на Кавалерідзе 1, жінка на відео зі своєю дитиною вкрала наш самокат. Якщо ви володієте інформацією про цій жінці, напишіть нам будь-ласка в ЛС", - сказано в повідомленні.

У ролику показано, як жінка в червоній куртці, як ні в чому не бувало, підходить з дитиною до чужого самокату і спокійно їде з ним у невідомому напрямку. Її хлопчик бере чужу річ, поки мама йому щось шепоче на вухо.

Момент крадіжки самоката потрапив на відео (Київ Оперативний)

В коментарях українці почали писати, що якщо бабуся з онуком зайшли в магазин з самокатом, вони не повинні були його залишати.

  • А з вигляду так пристойно виглядає. Пихнула синочку той самокат і бігом! Ось так, синку, треба красти! Вчись! Сподіваюся, її впізнають по її такому яскравому поряд і зганьблять!
  • Трохи незрозуміло. Самокат просто стояв осторонь? А де в цей час була бабуся з дитиною? Якщо вже занесли самокат в магазин, то і возіть її з собою!
  • Добре, що бабуся не втратила дитину.
  • А де ж та бабуся з онуком у якого був самокат??? Там їх і близько немає.... Як бабуся дивиться за дитиною, якщо дитина самокат покинула посеред магазину???

У Києві нахабна злодійка скоює крадіжки разом з дитиною: відео з &quot;героями&quot;Скріншот коментарів (Facebook)

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