У Києві почали масово штрафувати водіїв: як уникнути покарання

"Неоплачена парковка - порушення, яке тягне за собою штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування. Оплатити за паркування можна за допомогою мобільного додатку "Київ цифровий" і паркувальних талонів - паперових та електронних", - сказано в повідомленні.

Також в Департаменті нагадали інструкцію, як можна купити паркувальний талон за допомогою програми.

"Процедура покупки електронного талона на парковку проста і займає мінімум часу. Досить відкрити на смартфоні мобільний додаток "Київ Цифровий", перейти в меню "сервіси водія – "Паркувальні абонементи" і оформити парковку. Оплата можлива за допомогою Apple Pay, MasterPass або разовим платежем банківською картою", - йдеться в поясненні.

Також водіям повідомили, що правила користування електронними талонами такі ж, як і паперовими – за одним паркувальним абонементом закріплений тільки один автомобіль. Контроль за оплатою користування майданчиками проводить Інспекція з паркування. Інспектори перевіряють наявність абонемента за номером авто онлайн.

Крім того, з серпня 2017 року оплата за послуги паркування здійснюється виключно безготівково. Вимагати готівку за користування муніципальними паркомісцями ніхто не має право.

"Якщо водій віддав гроші за паркування невідомим особам, він все одно притягується до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за несплату користування майданчиком", - зазначили в Департаменті.