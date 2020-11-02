У Києві чоловік захопив вареничну: всі подробиці інциденту в столиці

Деталі захоплення кафе на Печерську в Києві (Колаж РБК-Україна)

Першими біля вареничної опинилися військові, які евакуювали людей

У Києві, на бульварі Лесі Українки чоловік зайшов у приміщення вареничної "Катюша" і погрожував підірвати приміщення. Першим на місці події опинився військовий патруль, який вивів відвідувачів закладу.

Як розповіли у сюжеті телеканалу "Україна 24", повз вареничної під час події проходив військовий патруль. На них натрапила офіціантка закладу, яка вибігла на вулицю і розповіла, що відвідувач погрожує підірвати будівлю. Вона повідомила, що чоловік зайшов до зали, почав всіх ображати та кричати, що у нього в рюкзаку вибухівка.

Один з військовослужбовців зайшов у приміщення і вивів з вареничної всіх відвідувачів і персонал. Загарбник евакуації не перешкоджав. Місце події огородили стрічками, а потім приїхала міліція і вибухотехніки. Чоловік почав їх ображати та кричати, а після – його затримали.

"Нема підтвердження про те, що він військовослужбовець. Згідно з нарядом, ми патрулювали біля метро "Печерська", охороняли порядок. До нас звернулися працівники ресторану, що нібито у них сидить військовий і загрожує відвідувачам і співробітникам. Ми зайшли переконатися, чи є ця людина військовослужбовцем. Він був у цивільному одязі, я попросив його поводитися чемно, на що в мою адресу пішли погрози та нецензурна лайка. Піднявши рюкзак, він сказав, що зараз підірве цей ресторан разом зі мною і всіма відвідувачами та житловим будинком, де знаходиться ресторан", - розповіли у військовому патрулі.

Військові охороняли вареничну, щоб злочинець не вийшов, і ніхто не зайшов всередину.

"Він сидів і лаявся. Разом з поліцією і представниками ДСНС ми перевірили, чи є у нього вибухівка, чи є він військовим, це не підтвердилося. Через 5 хвилин після приїзду поліції цей чоловік припинив чинити опір, показав документи. З ним працюють лікарі, щоб визначити адекватність. Ніяких вимог він не озвучував", - додали військові.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Борисполі чоловік напав на 14-річну дівчинку-підлітка і спробував її зґвалтувати.