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У Києві чоловік викинув з вікна кішку та чотирьох кошенят: тепер йому "світить" до 8 років

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Київ, Субота 22 травня 2021 19:37
У Києві чоловік викинув з вікна кішку та чотирьох кошенят: тепер йому "світить" до 8 років Фото: у Києві затримали шкуродера (pexels.com)
Автор: Styler

У Києві затримали 42-річного чоловіка за підозрою в жорстокому поводженні з тваринами. Зі своєї квартири на сьомому поверсі на Троєщині він викинув кішку і чотирьох її кошенят.

Про це повідомили в прес-службі поліції в Київській області.

Правоохоронцям про інцидент повідомили сусіди.

"До чергової частини Деснянського управління поліції від місцевої жительки надійшло повідомлення про те, що невідомий викидає тварин з вікна багатоповерхівки на вулиці Оноре де Бальзака", - зазначено в повідомленні.

Прибувши на місце, поліцейські встановили квартиру підозрюваного. Її господар відразу відкрив їм двері й не став відпиратися від скоєного.

За словами чоловіка, під час гри, кішка боляче подряпала йому руку. Тому він викинув її й чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху.

Внаслідок падіння чотири тварин загинули, одне кошеня знаходиться на лікуванні у ветеринарній клініці.

У Києві чоловік викинув з вікна кішку та чотирьох кошенят: тепер йому &quot;світить&quot; до 8 роківПоліцейські у Києві затримали шкуродера (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Зловмисник отримав звинувачення за ст. 299 ч. 3 (Жорстоке поводження з тваринами) і йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляли раніше, під Одесою люди провчили шкуродера, який замучив кота на очах у господаря.

Нагадаємо, нещодавно українці викрили шкуродера, який під маскою благодійника забирав бездомних тварин.

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