У Києві чоловік врятував дитину за допомогою вудочки: крига починала тріщати

Хлопчика віднесло на 20 метрів від берега на крижині. Лід під ним почав тріщати, а глибина річки в тому місці становила близько 10-15 метрів.

Чоловіки, які помітили дитину на крижині, придумали, як його врятувати. Вони кинули хлопчикові шнур спінінга, за який той і вхопився. Тоді рибалка і зміг підтягнути дитини на льоду до берега.

Операція з порятунку вдалася з першого разу.

На сторінці в соцмережі не зазначили, де саме це сталося, але в коментарях чоловіка назвали героєм, а батьків дитини зганьбили.

У Києві чоловік врятував дитину з допомогою спінінга