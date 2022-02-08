У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику, який робив ремонт у квартирі поверхом вище і нібито залив йому квартиру. Потерпілого госпіталізували, а стрілка затримали на місці події.

Про це 8 лютого передали в прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався в багатоповерхівці на проспекті Бажана в Дарницькому районі столиці.

Як передали правоохоронці, 27-річний місцевий житель прийшов у квартиру поверхом вище, де проводилися ремонтні роботи, через нібито затоплення його житла, і влаштував розбірки з робітниками.

"Вони пропустили його до помешкання, аби він впевнився, що все гаразд. Втім, через кілька хвилин сусід повернувся та захотів зайти ще раз. Один із працівників не впустив його, тож порушник вистрелив йому в ногу. Потерпілого госпіталізували, а чоловіка за хуліганські дії затримали на місці поді", - розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Антон Жидовцев.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику, який робив ремонт у сусідній квартирі (фото: kyiv.npu.gov.ua)