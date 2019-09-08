У Києві чоловік покінчив з собою флаконом від духів: він залишив записку

У Києві на вулиці Анни Ахматової, 1, неподалік від супермаркету Billa (Позняки), виявили лежачого на тротуарі молодого чоловіка. Молодий чоловік, віком близько тридцяти років вчинив самогубство в ніч на неділю, 8 вересня.

Чоловіка, що лежав без свідомості в калюжі крові, виявили випадкові перехожі, які викликали поліцію та швидку. Але прибулі на місце медики лише констатували смерть, пише Інформатор.

При ньому не було ні документів, ні телефону. А в 20-ти метрах від тіла знайшли величезну калюжу крові, а також сумку з особистими речами загиблого. В крові були знайдені уламки від флакона парфумів.

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Чоловік скоїв самогубство в Києві флаконом від духів (фото: kiev.informator.ua)

Крім того, серед речей була записка з ім'ям Світлана і номером телефону.

Дзвінок на гарячу лінію "102" надійшов близько шостої ранку. Правоохоронці з'ясували, що хлопець сидів на лавочці близько 04:00 і періодично переміщався. Про це свідчать записи з камер відеоспостереження, розташованих неподалік.

Чоловік скоїв самогубство в Києві флаконом від духів (фото: kiev.informator.ua)

За попереднім висновком, молодий чоловік помер від величезної втрати крові. На його тілі виявили кілька глибоких порізів - один на шиї, ще два на руках.

Особу загиблого поки не встановили, на вигляд йому близько 30-ти років.

Чоловік скоїв самогубство в Києві флаконом від духів (відео: kiev.informator.ua)

Раніше ми повідомляли про те, що в Полтавській області 57-річний чоловік вчинив акт самоспалення після сварки зі своєю дружиною. Від отриманих опіків він помер на місці події.

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