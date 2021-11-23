У Києві мати-рекордсменка забезпечила молоком понад 150 малюків: що про неї відомо

Що відомо про рекордсменку

Жінці Євгенії Муромцевій 30 років. Її малятку Еммі всього шість місяців, але молока у мами більш, ніж достатньо. Коли вона зрозуміла, що у неї гіперлактація - стала зціджувати молоко і ділитися ним з тими, кому воно необхідне.

Цього потребують недоношені діти.

"Молока було забагато, не зменшувалося, як у кожної мами, так вийшло, що виливали. Я поскаржилася лікарю, а вона дала контакти й сказала не виливати, тому що діткам воно потрібне", - розповіла Євгенія.

За півроку киянка допомогла вигодуватися майже 150 малюкам. За словами Євгенії, молоко вона зберігає в морозильній камері кілька місяців і допомагатиме дітям, скільки зможе.

У банку грудного молока проблеми

У банку грудного молока в Києві зараз порожні полиці морозильних камер і холодильників, де зберігалося донорське молоко для недоношених немовлят. Вся справа в карантині. Жінки стали рідше ставати донорами.

"Цей спад критичний. Люди з кожним локдауном все більш виснажені, що відбивається і на нашій роботі. Наші холодильники такими спустошеними не були ніколи", - скаржаться співробітники Банку молока.

Як стати донором молока

Жінці стати донором - нескладно. Для цього потрібно один раз здати аналізи та приїхати в Банк грудного молока, а далі можна вести звичайне життя. Молоко з дому мами забиратимуть кур'єри. Вони привозять і спеціальну тару.