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У Києві у маршрутки на ходу відірвалося колесо і влетіло в зупинку

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Києва, Вівторок 07 вересня 2021 18:40
У Києві у маршрутки на ходу відірвалося колесо і влетіло в зупинку Колаж РБК-Україна: у Києві у маршрутки на ходу відірвалося колесо і влетіло в зупинку
Автор: Роман Мирончук

У Києві з маршруткою №415 сталася неприємна історія. Справа в тому, що на ходу у неї відвалилася задня піввісь. Здвоєне колесо покотилося по дорозі і влетіло в зупинку громадського транспорту. При цьому через сильний удар колесо розбило скло.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.

Інцидент стався на Харківському шосе. На щастя ніхто не постраждав.

"Водій просто почухав макітру, неохоче роздав назад гроші пасажирам (не всім, а лише тим, хто цього зажадав), а тепер чекає на техдопомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пасажирка рейсового автобуса сполученням Херсон - Залізний Порт сховала брудний підгузник своєї дитини під сидіння. Через її дії в салоні стояв сморід.

Водій автобуса був сильно здивований, коли виявив підгузник після прибирання салону. Також він поскаржився на те, що і без підгузника пасажири часто після себе залишають багато сміття. Чоловік при цьому записував відео, а якому "передав привіт" жінці, яка так негарно вчинила.

Ми також писали про те, що у Чернівцях під час руху відлетіло колесо маршрутки. При цьому постраждала жінка, яка переходила дорогу через пішохідний перехід.

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