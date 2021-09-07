У Києві у маршрутки на ходу відірвалося колесо і влетіло в зупинку
У Києві з маршруткою №415 сталася неприємна історія. Справа в тому, що на ходу у неї відвалилася задня піввісь. Здвоєне колесо покотилося по дорозі і влетіло в зупинку громадського транспорту. При цьому через сильний удар колесо розбило скло.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.
Інцидент стався на Харківському шосе. На щастя ніхто не постраждав.
"Водій просто почухав макітру, неохоче роздав назад гроші пасажирам (не всім, а лише тим, хто цього зажадав), а тепер чекає на техдопомогу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, пасажирка рейсового автобуса сполученням Херсон - Залізний Порт сховала брудний підгузник своєї дитини під сидіння. Через її дії в салоні стояв сморід.
Водій автобуса був сильно здивований, коли виявив підгузник після прибирання салону. Також він поскаржився на те, що і без підгузника пасажири часто після себе залишають багато сміття. Чоловік при цьому записував відео, а якому "передав привіт" жінці, яка так негарно вчинила.
Ми також писали про те, що у Чернівцях під час руху відлетіло колесо маршрутки. При цьому постраждала жінка, яка переходила дорогу через пішохідний перехід.