В Києві в магазині побили чоловіка через зауваження щодо маски

Вчора, 13 березня, в Києві в магазині "Сільпо" чоловік побив іншого відвідувача магазину за те, що той зробив зауваження його дружині щодо захисної маски. Інцидент стався в ТЦ "Сільвер Бріз".

За словами жінки, інцидент стався близько 18:30. Коли чоловік жорстоко бив її чоловіка, то всі просто стояли і дивилися, попри те, що вона кликала на допомогу. При цьому охорона магазину 5 хвилин також не робила жодних дій.

"Всі просто стояли і дивилися, поки лежав Денис, поки цей виродок його просто вбивав, поки я борсалася між громилою і моїм чоловіком, щоб хоч якось своїм тілом, спробами відтягнути і криком йому завадити робити те, що він робив, і навіть коли вже поруч валялася я після поштовху, всі просто дивилися!" - заявила Вікторія.

Вона розповіла, що жінка, якій зробили зауваження, обматюкала чоловіка і сказала, що він ще отримає.

Вікторія також вкрай обурена тим, що вони не могли відразу ж після побиття чоловіка викликати швидку допомогу. Медики приїхали тільки з п'ятого дзвінка. При цьому їх довелося чекати 2 години 40 хвилин. А поліція приїхала і поїхала, і не була з ними до кінця.

"Я впевнена, що він несе небезпеку для суспільства і для кожної людини, яка так чи інакше з ним зв'яжеться! Якби я не заважала йому собою і своїм тілом, не кидалася відтягнути від Дениса і не орала як різана, він міг просто вбити людину - я в цьому впевнена. Він не повинен жити в цивілізованому суспільстві, він повинен потрапити до таких же як він і відбувати покарання там", - додала Вікторія.

Варто зазначити, що чоловік Вікторії встиг скористатися для захисту газовим балончиком, але це не сильно допомогло.