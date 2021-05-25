У Києві від МАФів "зачистили" ще один перехід (фото)

У Києві продовжують боротися з МАФами. Так, 25 травня від кіосків очистили підземний перехід в Солом'янському районі, недалеко від Севастопольського ринку.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"+1 ще один розчищений пішохідний перехід від МАФів. Київблагоустрій Київ, Чоколівський бульвар (біля З Севастопольським ринком)", - написали під фотографіями.
У коментарях українці написали, що через тиждень на цьому ж місці стоятимуть нові кіоски.
Як ми раніше писали, у Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро" Арсенальна "та"Либідська".