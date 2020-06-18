У Києві на людей серед білого дня нападають підлітки: поліція не діє

У Києві на Оболоні орудує група підлітків, які систематично нападають на людей і загрожують їм побиттям. Про один з таких випадків розповів чоловік, на якого напали 17 червня біля ТЦ Smart Plaza. За словами городянина, він побачив на асфальті лежачого підлітка і запропонував свою допомогу, коли на нього накинулося близько двох десятків неповнолітніх.

Вони погрожували забрати телефон у чоловіка, а також говорили, що поб'ють його. На що він викликав поліцейських, які не приїхали. Тоді він поскаржився в адміністрацію ТЦ, але там розповіли, що ці випадки повторюються кожен день і з молодими людьми нічого не можна зробити. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Ці "діти" бризкали з перцевого балона в обличчя працівника торгового центру, били скло і ламали плитку. І все це серед білого дня, посеред одного з найбільш розвинених куточків інфраструктури столиці. Після більш ніж години очікування працівників поліції, вони все ж таки приїхали (дзвонив в поліцію понад 5 разів і вимагав наряд). Старший лейтенант посміявся наді мною і сказав, що це всього-на-всього діти", - сказано в повідомленні.

У Києві підлітки нападають на людей (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях українці по-різному відреагували на пост. Одні вважають, що підлітки - це дійсно там проблема, інші впевнені, що чоловік розповів всю історію і промовчав про деякі деталі.

Дякую за пост! Це реальна проблема! Агресивні і некеровані підлітки лякають людей! Адміністрація ТЦ байдужа, Поліція не діє! Якщо не вжити заходів - закінчиться цей безлад погано!

Скейтери перші в бійку лізти не будуть. Значить підійшли розумні дорослі і почали розповідати кому і що робити й де катати... І без агресії явно не обійшлося!

Як ми раніше повідомляли, у метро Києва підлітки лізли між вагонами і стрибали по дахах.