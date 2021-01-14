У Києві "копи" влаштували дрифт на засніженій дорозі (відео)

У Києві копи подрифтили на засніженій дорозі (колаж: РБК-Україна)

Сьогодні, 14 січня, в Києві випав сніг. Деякі автолюбителі не втратили шанс, щоб подрифтити на засипаній снігом дорозі. При цьому від спокуси влаштувати дріфт не відмовилися навіть співробітники поліції.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як на машині патрульної поліції влаштували дрифт. Відео опублікував Telegram-канал "Kyiv Live / Новини Києва".

"Як вам? Всі, у кого є авто, вже дрифтили?" - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, експерти розповіли, як морози впливають на роботу автомобіля, його вузли і механізми. За їх словами, в морозну погоду пластик в автомобілі стає крихким, а гума твердою.

Під час великих морозів необхідно бути обережним під час посадки в авто, щоб не зіпсувати ручки дверей, підрульові перемикачі, важелі ручних регулювань крісел та інші деталі, які зроблені з пластику.

Крім того, не варто забувати, що в сильний мороз легко можна зламати підкрилки і бризковики. Також на морозі гума втрачає міцність і еластичність, при цьому якщо вона вже стара і зношена, то на ній можуть з'явитися тріщини.

Але найнебезпечніше в мороз - це застигла і в'язка рідина в гідравлічних системах авто.

Раніше в Києві патрульні допомогли таксисту швидко довезти дитину в лікарню.