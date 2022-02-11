У Києві компанія хлопців побила ветерана АТО, поки оточуючі знімали все на відео

Як все сталося

Інцидент стався в мікрорайоні Теремки на вулиці Якубовського. Компанія молодих людей розпивала спиртне в парку ввечері. Військовий з собакою вийшов на прогулянку і зробив зауваження хлопцям. Вони накинулися на ветерана війни на Донбасі з кулаками.

В опублікованому відео показано, як люди, що знаходилися поруч в цей момент, втрутилися в конфлікт, тільки коли потерпілий вже лежав на асфальті. У бійці також постраждав собака військового.

На місце події прибули медики й поліція. Чоловіка відвезли з травмами до лікарні. Обставини події з'ясовуються.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика. Його можна подивитися за посиланням.

У коментарях українці відзначили, що це жахливо накидатися натовпом на одну людину.