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В Киеве компания парней избила ветерана АТО, пока окружающие снимали все на видео

Автор: Людмила Жукова

В Киеве компания парней жестоко избила ветерана АТО, сделавшего им замечание.

Видео появилось в одном из столичных Telegram-каналов.

Как все произошло

Инцидент произошел в микрорайоне Теремки на улице Якубовского. Компания молодых людей распивала спиртное в парке вечером. Военный с собакой вышел на прогулку и сделал замечание парням. Они набросились на ветерана войны на Донбассе с кулаками.

В опубликованном видео показано, как находившиеся рядом в этот момент люди вмешались в конфликт, только когда пострадавший уже лежал на асфальте. В драке также пострадала собака военного.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Мужчину отвезли с травмами в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика. Его можно посмотреть по ссылке.

В комментариях украинцы отметили, что это ужасно набрасываться толпой на одного человека.

  • Я так понимаю те, кто пил, сильно в себя поверили.
  • Толпой на одно с собакой. Смелые очень наверное они.
  • Собака сильно пострадала. Бедная.
  • Люди. Так нельзя же толпой на одного!

Напомним, что в Одессе наказали мужчину, который пытался изнасиловать девочку с ДЦП, но ее отбили прохожие.

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избиение