В Киеве компания парней избила ветерана АТО, пока окружающие снимали все на видео

Как все произошло

Инцидент произошел в микрорайоне Теремки на улице Якубовского. Компания молодых людей распивала спиртное в парке вечером. Военный с собакой вышел на прогулку и сделал замечание парням. Они набросились на ветерана войны на Донбассе с кулаками.

В опубликованном видео показано, как находившиеся рядом в этот момент люди вмешались в конфликт, только когда пострадавший уже лежал на асфальте. В драке также пострадала собака военного.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Мужчину отвезли с травмами в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика. Его можно посмотреть по ссылке.

В комментариях украинцы отметили, что это ужасно набрасываться толпой на одного человека.